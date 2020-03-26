https://static.news.ru/photo/69f631ec-6e90-11ea-bd3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам страны 25 марта предложит меры по поддержке экономики и бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства 25 марта отменил поездку в Санкт-Петербург, чтобы выступить с обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом. Выступление покажет телеканал «Россия 24» около 15:00 мск.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.