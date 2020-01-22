https://static.news.ru/photo/715fe25a-3d05-11ea-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты пособий на первого ребёнка производятся своевременно, но в некоторых регионах могут быть сбои.

Что касается выплат, то я не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из Минфина, из федерального бюджета. Это просто сбой на региональном уровне, — сказал президент.

Он также подчеркнул, что будет об этом разговаривать с губернаторами.

Как ранее писал NEWS.ru, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребёнка могут начать начислять уже в марте-апреле 2020 года. Сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.