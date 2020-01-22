Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты пособий на первого ребёнка производятся своевременно, но в некоторых регионах могут быть сбои.
Что касается выплат, то я не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из Минфина, из федерального бюджета. Это просто сбой на региональном уровне, — сказал президент.
Он также подчеркнул, что будет об этом разговаривать с губернаторами.
Как ранее писал NEWS.ru, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребёнка могут начать начислять уже в марте-апреле 2020 года. Сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.
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