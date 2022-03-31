Путин: Россия планирует увеличивать долю расчётов в нацвалютах

Президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена увеличивать долю расчётов с иностранными потребителями в национальных валютах и валюте стран, являющихся надёжными партнёрами. Такую позицию глава государства озвучил на совещании по ситуации в отечественной авиаотрасли, пишет ТАСС.

Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении [укрепления финансово-экономического суверенитета страны - NEWS.ru] в рамках долгосрочного плана, увеличивать во внешней торговле долю расчётов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнёрами, - сказал российский лидер.

Пресс-служба МИД КНР ранее сообщила, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией. В ведомстве пояснили, что переход на национальные валюты позволит избежать валютные риски и снизить издержки, связанные с обменом валюты.

Нигерия также заявила о готовности рассмотреть решение по ведению торгов с Россией в национальных валютах, сообщил посол страны Абдуллахи Шеху. Он уточнил, что обход доллара и евро в торговых отношениях с РФ откроет перспективы для укрепления рубля, а также сделает российскую валюту «свободно конвертируемой».

Сирия призвала отказаться от доллара и выразила готовность обсуждать с Россией расчёты в национальных валютах, заявил посол Сирии в Москве Риад Хаддат. Он добавил, что страна готова начать сотрудничать с республиками Донбасса и рассматривает возможность обсуждение вопроса признания этих республик.