Путин разрешил рекламу произведённых в ЕАЭС вин

Президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на рекламу в СМИ вин, произведённых в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он
Сейчас в СМИ возможна реклама вин, произведённых в России из выращенного на её территории винограда. Теперь, наряду с этой продукцией, издания смогут размещать рекламу вин из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. При этом закон обязывает подтверждать, что вино сделано из винограда, выращенного в странах сообщества.
Ранее NEWS.ru писал, что российские виноделы попросили государство о субсидиях на закупку за рубежом саженцев винограда. По их словам, собственных саженцев в России пока недостаточно и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт отрасли на пользу.
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