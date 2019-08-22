Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создаёт определенные риски.
Растущая зависимость создаёт определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков, — подчеркнул российский лидер на встрече с главами угледобывающих регионов страны.
В 2018 году потребление угля выросло до 180 миллионов тонн, а на экспорт было отправлено 210 миллионов тонн. Президент отметил, что у ближайших конкурентов РФ в этой сфере — Австралии и Индонезии — логистические условия лучше. Именно это, по его словам, угольщикам необходимо учитывать для формирования дальнейших планов, передаёт
На встрече также выступил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал об обновленной программе развития угольной отрасли в России, которая предусматривает рост добычи угля до 670 млн тонн к 2035 году. Текущий показатель составляет 440 млн тонн, писал News.ru.