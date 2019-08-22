https://static.news.ru/photo/dc54fb00-c4d2-11e9-afe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создаёт определенные риски.

Растущая зависимость создаёт определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков, — подчеркнул российский лидер на встрече с главами угледобывающих регионов страны.

В 2018 году потребление угля выросло до 180 миллионов тонн, а на экспорт было отправлено 210 миллионов тонн. Президент отметил, что у ближайших конкурентов РФ в этой сфере — Австралии и Индонезии — логистические условия лучше. Именно это, по его словам, угольщикам необходимо учитывать для формирования дальнейших планов, передаёт РИА Новости .

На встрече также выступил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал об обновленной программе развития угольной отрасли в России, которая предусматривает рост добычи угля до 670 млн тонн к 2035 году. Текущий показатель составляет 440 млн тонн, писал News.ru.