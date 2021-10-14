Путин рассказал о работе ЕАЭС с другими странами

К работе Евразийского союза всё активнее подключаются государства-наблюдатели. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции, пишет РИА Новости..

Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран, — отметил глава государства.

По его словам, на практике эффективно реализуется гибкая система связей ЕАЭС с другими государствами и интеграционными структурами.

Путин рассказал, что уже вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, также ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом.

Всё это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства, — подчеркнул президент.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), инициированное Белоруссией, проходит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в формате видео-конференц-связи.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за создание в ЕАЭС наднациональных евразийских компаний. По его мнению, это будет способствовать развитию производственного сотрудничества.

Лукашенко считает, что в ЕАЭС пока слишком мало сделано для импортозамещения. По его мнению, этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе.