Путин призвал оказать помощь шахтёрам

https://static.news.ru/photo/fa6bb3de-9067-11ea-9836-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию транспортной сферы заявил о необходимости оказать поддержку горнякам.

Комментируя доклад гендиректора РЖД Олега Белозёрова, в котором говорилось о росте объёма перевозок угля в восточном направлении на 2,4% и в Азово-Черноморском — на 15%, российский лидер отметил, что «наоборот было бы, наверное, лучше».

Но и в принципе то, что есть увеличение, тоже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых, безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе, — подчеркнул он.

Путин также отметил, что данный вопрос необходимо обсудить на отдельной встрече с Белозёровым.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин анонсировал встречу с главой РЖД, которая состоится «в ближайшее время». Глава государства обсудит с топ-менеджером инвестиционную программу РЖД, оказавшуюся под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса и резкого сокращения объёма перевозок в РФ.