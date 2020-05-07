Путин призвал оказать помощь шахтёрам

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию транспортной сферы заявил о необходимости оказать поддержку горнякам.
Комментируя доклад гендиректора РЖД Олега Белозёрова, в котором говорилось о росте объёма перевозок угля в восточном направлении на 2,4% и в Азово-Черноморском — на 15%, российский лидер отметил, что «наоборот было бы, наверное, лучше».
Но и в принципе то, что есть увеличение, тоже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых, безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе, — подчеркнул он.
Путин также отметил, что данный вопрос необходимо обсудить на отдельной встрече с Белозёровым.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин анонсировал встречу с главой РЖД, которая состоится «в ближайшее время». Глава государства обсудит с топ-менеджером инвестиционную программу РЖД, оказавшуюся под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса и резкого сокращения объёма перевозок в РФ.
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