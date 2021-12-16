Путин призвал бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос о создании комплексов школьного питания — «от поля до тарелки». По его словам, при этом нельзя отказываться от борьбы с необоснованным повышением цен в данной сфере, сообщает РИА Новости.

Тема бесплатного питания в школах — есть идея — создавать комплексы, от поля что называется до стола, до тарелки, — пояснил президент.

Он добавил, что бизнес станет уверенно вкладывать средства в развитие таких комплексов, поскольку придётся много строить, начиная от предприятий по производству сельхозпродукции до переработки. Бизнесмены должны быть уверены в окупаемости таких инвестиций.

Я вас просто попрошу подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен, — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах — пищеблоку рекомендовали снизить количество сахара и соли в еде. В целом новые рекомендации призваны сделать питание учеников более здоровым и сбалансированным. В базовом меню, разработанном Роспотребнадзором, будут блюда, учитывающие в том числе территориальные, национальные и другие особенности питания населения.