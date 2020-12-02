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Военный промышленник возглавит «Роснано» вместо Чубайса

18:10, 02 декабря 2020 15

Президент Владимир Путин предложил первому заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Анатолия Чубайса.

Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — «Роснано». Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики, — сказал глава государтва.

 В «Роснано» отказались комментировать журналистам «Говорит Москва» эту информацию.

До этого Куликов занимал должность индустриального директора в другой госкорпорации – «Ростех».

Как писал NEWS.ru, Чубайс покинет должность руководителя «Роснано» в связи с реорганизацией структуры. Пока неизвестно, кем будет Чубайс после реформирования «Роснано». Известно, что эта структура и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК. Функционировать будут восемь институтов развития.

До этого в СМИ появилась информация, что Чубайс попросил президента отпустить его на пенсию.

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