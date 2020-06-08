Путин поручил создать единую платформу для размещения и поиска вакансий

https://static.news.ru/photo/a8a6eaf0-a98f-11ea-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин после совещания о ситуации на рынке труда поручил кабмину создать единый Интернет-портал, на котором можно будет размещать и искать предложения о работе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости, — сказано в поручении.

Отмечается, что речь идёт также и о работе временного характера, и оформления соответствующих правоотношений.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме усомнились в необходимости почасовой оплаты труда.