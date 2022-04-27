Путин поручил отменить ввозные пошлины для сельхозтехники

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Президент России Владимир Путин призвал отменить ввозные пошлины на определённые виды сельхозтехники, которая не производится в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Речь идёт о свеклоуборочных, свеклосеющих и картофелеуборочных комбайнах, а также машинах, применяемых в садоводстве.

Президент Владимир Путин поручил отменить ввозные пошлины на отдельные виды сельхозтехники и запчастей, которые не имеют аналогов в России, — говорится в сообщении.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее направил вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке агропромышленного комплекса, разработанные по итогам обсуждения с представителями отрасли.

В числе предлагаемых мер расширение программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году в объёме 75 млрд рублей (ранее было объявлено, что правительство выделит на эти цели 25 млрд рублей), обнуление ввозных таможенных пошлин на запчасти к сельхозтехнике, которые не производятся в России, а также упрощение их ввоза и сертификации.

По оценкам экспертов, в России насчитывается 59 тысяч единиц импортной самоходной сельхозтехники (22 тысячи John Deere, 15 тысяч Claas, 12 тысяч CNH, 10 тысяч AGkO). Около трети этого количества приходится на комбайны, оставшаяся доля — преимущественно тракторы.