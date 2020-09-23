Путин пообещал: пенсии подрастут

Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить опережающий рост пенсий. В следующем году пенсионные выплаты в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.

Несмотря на существенный объём выпадающих доходов фондов социального и медицинского страхования, Пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения будут, безусловно, выполнены. Мы профинансируем их из федерального бюджета в полном объёме. Так же как и опережающий рост пенсий, — сказал президент.

Между тем уровень инфляции, по прогнозам Банка России, в 2021 году составит от 3,5% до 4%. С 2019 года, согласно закону о государственном пенсионном обеспечении, процент индексации пенсий должен быть выше уровня прогнозного роста инфляции. Так, в этом году индексация пенсий составила 6,6%, её средний размер — 16,5 тысячи рублей.

Индексация пенсий не реже одного раза в год предусмотрена обновлённой Конституцией. По данным Минтруда, размер индексации в 2022 году составит 5,9%, а в 2023 году — 5,6%. Уровень инфляции пока предсказать трудно, Банк России ожидает 4% в 2022 году. Прогноз Минэкономразвития аналогичен, инфляция в ближайшие три года не должна превысить 4%.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов пояснил NEWS.ru, что речь идёт об опережающей индексации.

Коэффициент достаточно высокий в условиях относительно низкой инфляции. Даже во времена, когда уровень инфляции измерялся двухзначными цифрами, такого размера индексации пенсий не было. И это важная, необходимая мера, наши пенсионеры достойны повышения качества жизни. Есть в этом решении и положительное влияние на экономику: рост дохода повлияет на рост потребления. На заседаниях комитета по бюджету и налогам мы неоднократно отмечали необходимость увеличения пенсий. Айрат Фаррахов член комитет Госдумы по бюджету и налогам член комитет Госдумы по бюджету и налогам

Однако важно помнить про то, что индексация коснётся тех пенсионеров, кто не работает. 23 сентября Госдума не поддержала законопроекты о возврате индексации пенсий работающих пенсионеров, которых в России примерно 9 млн человек. Член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина считает это несправедливым.

Работающие пенсионеры точно так же достойны компенсации. Далеко не все из них занимают высокие должности и имеют высокие доходы, особенно в регионах. Не секрет, что пенсионеру трудно устроиться на работу, часто их берут на те места, на которых более молодые кадры работать не хотят, и при этом платят меньшую зарплату. У нас в стране и так пенсия нищенская, зачем же обижать тех, кто пытается выжить, и обесценивать их опыт. Юлия Левина член НП «Эксперты рынка труда» член НП «Эксперты рынка труда»

Также в пользу неработающих пенсионеров Госдумой два месяца назад был принят закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.

О скорейшей необходимости уравнять в правах пенсионеров работающих и неработающих заявил директор Центра политологических исследований при Финансовом университете Павел Салин.

Пенсионеры всегда заслуживают большего, это аксиома. Отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам разумен с точки зрения бюджета, а с точки зрения справедливости — нет. В этом случае девальвируется система солидарности поколений. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

В скором времени ожидается принятие ещё одного законопроекта, который призван защитить пенсионеров от мошенников. Речь идёт о запрете услуг агентов-посредников при размещении пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Пенсионер должен будет обращаться туда напрямую. А если будет желание перевести свои средства в негосударственный фонд, то нужно лично явиться в ПФР.

По данным Минтруда, среднегодовой размер пенсии в 2021 году составит 17 443 рубля. Средства на выплаты найдутся: дефицита в бюджете Пенсионного фонда не предвидится благодаря привлечению переходящих остатков на начало 2021 года. По прогнозам министерства, размер пенсии в 2022 году составит 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.

Согласно информации Росстата, с июля 2019-го по июль 2020 года средний размер пенсий россиян увеличился на 5,8%, то есть на 826 рублей.