Путин подписал закон, расширяющий возможности инвестирования средств ФНБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение объёма ликвидных средств Фонда национального благосостояния с 7% до 10% ВВП. Это позволит увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По действующему Бюджетному кодексу до достижения объёма ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога. Закон повышает этот порог до 10% ВВП.

По оценке Минфина, новый порог будет достигнут фондом только к 2024 году. Кроме того, софинансирование из ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов из утверждённого правительством перечня будет осуществлено до достижения порога в 10% ВВП.

Ранее сообщалось, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе текущего года увеличился на 260 млрд рублей и составил 14,017 трлн рублей. На 1 августа эта сумма равнялась 13,757 трлн рублей. Объём ликвидной части ФНБ на 1 сентября этого года составлял 7,3% ВВП, или 8,478 трлн рублей.