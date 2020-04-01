Экономика

Путин подписал закон о снижении числа неэффективных теплосетевых компаний

16:44, 01 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство займётся установлением критериев и порядка отнесения владельцев тепловых объектов к теплосетевым организациям. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин.

Проект направлен на уменьшение числа неэффективных теплосетевых организаций.

Кроме того, новый закон вводит понятие «транзитная организация» — это организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным правительством критериям отнесения собственников водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них к транзитным организациям.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, в России изношено около трети (29%) всех теплосетей, ежегодно необходимо обновлять 4−5% инфраструктуры. Государство предлагает модернизировать систему за счёт частных инвестиций, например, концессий.

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