Путин подписал закон о снижении числа неэффективных теплосетевых компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Росстата, реальный размер средней пенсии в России в феврале 2020 года по сравнению с февралём прошлого года с поправкой на инфляцию вырос на 3,3%.

Средняя пенсия в номинальном выражении составила 14 тысяч 924 рубля — на 5,7% больше, чем в 2019 году. Средний размер пенсий в январе 2020 года составил 31,9% от средней начисленной...