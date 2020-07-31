Путин подписал закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

https://static.news.ru/photo/27bfa176-d34b-11ea-8d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на законодательном уровне закрепляются различные категории инвесторов, соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, закон предусматривает деление на неквалифицированных и квалифицированных инвесторов. В последнюю категорию войдут коммерческие организации, чья годовая выручка составляет не менее 30 млрд рублей, а чистые активы — не менее 700 млн рублей, по данным её годовой бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, следует из документа.

Дополнительно закон расширяет перечень финансовых инструментов и сделок, доступных для неквалифицированных инвесторов. Так, они будут иметь право приобретать ценные бумаги (за исключением облигаций), включённые в котировальные списки биржи, а также облигации (кроме структурных), имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного Центробанком. Также предусмотрено право приобретения евробондов российских и иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с правом государства — члена ЕАЭС, ЕС либо Великобритании, если эти страны заключили с РФ соглашение во избежание двойного налогообложения.

Неквалифицированным инвесторам доступны следующие инструменты: неограниченные в обороте инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, а также государственные ценные бумаги РФ и иные ценные бумаги. Они также смогут совершать сделки с иными финансовыми инструментами, при условии прохождения соответствующего тестирования.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому члены садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) могут проводить заочные собрания до конца 2020 года, соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.