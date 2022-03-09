Путин подписал указ о размещении средств ФНБ в акциях и облигациях РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому средства из Фонда национального благосостояния России можно будет размещать в облигациях федерального займа и акциях российских компаний, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Поправки позволят покупать за счёт Фонда национального благосостояния российские акции на вторичном рынке, а также перераспределять бюджетные средства не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Расширить перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, за счёт государственных ценных бумаг ранее предложил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, возможность инвестирования средств Фонда в акции российских эмитентов будет способствовать стабилизации ситуации на рынке фондовых бумаг РФ.

До этого стало известно, что правительство России выделит до триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Для выполнения распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.