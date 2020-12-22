Путин отметил важность соблюдения интересов потребителей нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/237e1e5c-4444-11eb-8545-fa163e074e61_660.jpg Фото: sibur.photas.ru

Комментируя ситуацию с ценами на нефтепродукты в России, президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо следить за обстановкой, так как важно, с одной стороны, обеспечить комфортное существование для нефтяной отрасли, а также соблюсти интересы потребителей.

Об этом Путин завил в ответ на слова вице-премьера Александра Новака, который доложил о ситуации с ценами на рынке нефтепродуктов. Новак подчеркнул, что механизм регулирования цен на рынке работает успешно и позволяет сдерживать темпы роста цен на нефтепродукты ниже уровня инфляции.

Александр Валентинович, вы это знаете, эту тему. Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там всё понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счёт, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется, — приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Новака, новости о закрытии границ Великобритании из-за нового штамма коронавируса негативно отразились на нефтяном рынке. Он отметил, что на восстановление цен на нефть может потребоваться два-три года.