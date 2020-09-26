Путин заявил об эффективности атомной отрасли РФ на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/e54c3ef4-011b-11eb-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником. В его поздравлении говорится, что отечественная атомная отрасль обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей даже в условиях пандемии коронавируса.

Поздравление президента прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Сегодня атомная промышленность России, коллективы профильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для всей страны результатов. Прежде всего, в развитии атомной генерации при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что госкорпорация «Росатом» активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач. Среди них он, в частности, отметил создание востребованных цифровых инновационных продуктов, проведение исследований в области металлургии, медицины, экологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская атомная промышленность отмечает своё 75-летие. Точкой отсчёта «атомной» истории страны считается образование при Госкомитете обороны Советского Союза особого органа управления работами по урану, этим же постановлением от 20 августа 1945 года образовано Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР.