От ядерного щита до безопасной энергии: 75 лет отечественному атомпрому

В Японии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине атомной бомбардировки США Хиросимы.

В 08:15 по местному времени (02:15 мск) — в момент взрыва бомбы — по всей стране была объявлена минута молчания. Памятная церемония в парке Мира в центре Хиросимы проходит в...