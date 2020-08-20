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Сотрудник отдела технического контроля Волгодонского объединения атомного энергетического машиностроения Атоммаш проверяет днище парогенератора. Россия, Волгодонск, Ростовская область
История

От ядерного щита до безопасной энергии: 75 лет отечественному атомпрому

15:05, 20 августа 2020
Фото: Роман Денисов/РИА Новости/wikipedia.com

Российская атомная промышленность отмечает своё 75-летие. Точкой отсчёта «атомной» истории страны считается образование при Госкомитете обороны Советского Союза особого органа управления работами по урану, этим же постановлением от 20 августа 1945 года образовано Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР.

Первая атомная бомба, РДС-1

ocks-rosatoma.ru

Первая в мире АЭС

ocks-rosatoma.ru

Схема первой АЭС

ocks-rosatoma.ru

Дозиметристы Ленинградской атомной станции готовятся к осмотру оборудования. РСФСР, Ленинградская область

Сергей Субботин/РИА Новости/wikipedia.com

Сотрудник отдела технического контроля Волгодонского объединения атомного энергетического машиностроения Атоммаш проверяет днище парогенератора. Россия, Волгодонск, Ростовская область

Роман Денисов/РИА Новости/wikipedia.com

Строители предприятия по выпуску продукции для атомных электростанций Атоммаш. Россия, Волгодонск, Ростовская область

Л. Носов/РИА Новости/wikipedia.com

Чернобльская АЭС

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Волгодонское производственное объединение атомного энергетического машиностроения Атоммаш. Сборка корпуса реактора. Россия, Волгодонск, Ростовская область

А. Хрупов/РИА Новости/wikipedia.com

Белоярская АЭС

ocks-rosatoma.ru

Образцы изотопной продукции ГНЦ НИИАР

ocks-rosatoma.ru

Ядерный реактор Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) в городе Сосновый Бор. Россия, Ленинградская область

Алексей Даничев/РИА Новости/wikipedia.com

Блочный щит управления Ленинградской атомной электрической станции, которая расположена на берегу Финского залива в городе Сосновый Бор. Россия, Ленинградская

Вадим Жернов/РИА Новости/wikipedia.com

АТОММАШ

ocks-rosatoma.ru

Rosatom/Global Look Press

Ростовская АЭС

ocks-rosatoma.ru

В основном технологическом цехе разделительного производства на Уральском электрохимическом комбинате, принадлежащем госкорпорации «Росатом»

Донат Сорокин/ТАСС

ocks-rosatoma.ru

Ледокол «Арктика»

Rosatom/Global Look Press

Балаковская АЭС

Александр Ситенький/wikipedia.com

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