От ядерного щита до безопасной энергии: 75 лет отечественному атомпрому

Российская атомная промышленность отмечает своё 75-летие. Точкой отсчёта «атомной» истории страны считается образование при Госкомитете обороны Советского Союза особого органа управления работами по урану, этим же постановлением от 20 августа 1945 года образовано Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР.
Первая атомная бомба, РДС-1
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Первая в мире АЭС
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Схема первой АЭС
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Дозиметристы Ленинградской атомной станции готовятся к осмотру оборудования. РСФСР, Ленинградская область
Сергей Субботин/РИА Новости/wikipedia.com
Сотрудник отдела технического контроля Волгодонского объединения атомного энергетического машиностроения Атоммаш проверяет днище парогенератора. Россия, Волгодонск, Ростовская область
Роман Денисов/РИА Новости/wikipedia.com
Строители предприятия по выпуску продукции для атомных электростанций Атоммаш. Россия, Волгодонск, Ростовская область
Л. Носов/РИА Новости/wikipedia.com
Чернобльская АЭС
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Волгодонское производственное объединение атомного энергетического машиностроения Атоммаш. Сборка корпуса реактора. Россия, Волгодонск, Ростовская область
А. Хрупов/РИА Новости/wikipedia.com
Белоярская АЭС
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Образцы изотопной продукции ГНЦ НИИАР
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Ядерный реактор Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) в городе Сосновый Бор. Россия, Ленинградская область
Алексей Даничев/РИА Новости/wikipedia.com
Блочный щит управления Ленинградской атомной электрической станции, которая расположена на берегу Финского залива в городе Сосновый Бор. Россия, Ленинградская
Вадим Жернов/РИА Новости/wikipedia.com
АТОММАШ
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Rosatom/Global Look Press
Ростовская АЭС
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В основном технологическом цехе разделительного производства на Уральском электрохимическом комбинате, принадлежащем госкорпорации «Росатом»
Донат Сорокин/ТАСС
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Ледокол «Арктика»
Rosatom/Global Look Press
Балаковская АЭС
Александр Ситенький/wikipedia.com
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