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Россия исходит из существующих договорённостей о проведении встречи в рамках ОПЕК+ в марте для обсуждения сделки по сокращению добычи нефти до конца года. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Официально и неофициально к нам никто не обращался. Сейчас есть договорённости, которые никто не отменял, что мы в марте встречаемся, — цитирует ТАСС министра. Он добавил, что сделка действует до...