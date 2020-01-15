Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию назвал уровень инфляции по итогам прошедшего года.
По его словам, инфляция составила 3%, что ниже ориентира в 4%.
Результатом последовательной работы правительства и Банка России стала ценовая стабилизация, — отметил он.
Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020 года выплаты будут получать семьи при рождении первенца.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.
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