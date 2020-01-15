Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию назвал уровень инфляции по итогам прошедшего года.

По его словам, инфляция составила 3%, что ниже ориентира в 4%.

Результатом последовательной работы правительства и Банка России стала ценовая стабилизация, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020 года выплаты будут получать семьи при рождении первенца.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.

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