https://static.news.ru/photo/a0bb3572-cb36-11e9-b76a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Одной из ключевых тем выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) станет ускорение развития Дальнего Востока. Мероприятие состоится 5 сентября во Владивостоке.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин обратится к зарубежным инвесторам с призывом активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и озвучит подходы страны к углублению региональной экономической интеграции. Также он затронет тему безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ну и, естественно, там будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм права ВТО, — отметил Ушаков.

Он уточнил, что российский лидер выскажется о недопустимости применения санкций и иных ограничений с целью помешать торгово-экономическому сотрудничеству, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов в эксклюзивном интервью рассказал о том, в какие отрасли готовы вкладывать деньги иностранцы, мешают ли привлечению инвестиций санкции и откуда на Дальнем Востоке около 2 млн гектар неиспользованной земли.