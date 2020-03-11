Малый бизнес в России постепенно меняется и становится всё более технологичным. Об этом заявил президент Владимир Путин.
По словам российского лидера, малый бизнес прошёл путь от киосков и палаток до высокотехнологичного, появился научный и производственный малый бизнес. И такие предприятия работают достаточно эффективно, а экспорт российских товаров и услуг растёт,
Путин подчеркнул, что несмотря на то, что в этой сфере мы очень медленно двигаемся, в принципе находимся на правильном пути.
Как ранее писал NEWS.ru, Партия Роста предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса. Партия также предлагает разрешить промышленным предприятиям брать недорогой, долгосрочный и беззалоговый кредит, «ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых».
Добавьте наши новости в избранные источники