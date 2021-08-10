Пустили на самотёк: почему власти передумали запрещать экспорт бензина

Правительство отказалось от жёстких регуляторных мер на рынке топлива. Запрет на экспорт бензина решили не вводить, удовлетворившись обещаниями нефтяников увеличить продажи бензина на бирже. Эксперты считают, что простого обещания недостаточно. Нужно не «верить на слово», а обязать компании существенно нарастить биржевые поставки. Мера это нерыночная, но в условиях кризиса на топливном рынке самая эффективная, а власти её не спешат применять — NEWS.ru узнал, почему и что будет с ценами на АЗС.

Обещать — не значит запретить

Правительство России отказалось вводить запрет на экспорт бензина в качестве одной из мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Соответствующее решение было принято на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтекомпаниями. Одним из аргументов для этого стал якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что нефть подешевела ниже $70 за баррель.

Александр Новак Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник ТАСС в отрасли отметил, что пока жёстких мер по стабилизации цен не будет. В ходе совещания власти рекомендовали компаниям увеличить объём предложения на бирже, в том числе за счёт резервов, обеспечить их равномерные и регулярные поставки — всё это может способствовать снижению цен, добавил собеседник агентства.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша уточнил , что нефтяникам было рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу в объёме не менее пяти тысяч тонн в сутки, и они согласились.

Минэнерго ещё в апреле предлагало приостановить экспорт бензина на три месяца, чтобы «стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен». 22 июля глава Минэнерго Николай Шульгинов грозился, что если биржевые цены на бензин будут оставаться на рекордном уровне, на следующей неделе власти введут запрет на экспорт топлива. Позднее он сообщил через свою пресс-службу, что ведомство предложило правительству выпустить поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке.

С тех пор цены на бензин ещё больше подросли, и об их снижении речь не идёт. Так, стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла 3 августа на 0,3%, до рекордных 57,602 тысячи рублей за тонну.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В рознице рост цен ускорился. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), с 2 по 9 августа стоимость бензина на столичных заправках выросла на 11–16 копеек, неделей ранее — на 5–15 копеек.

Не рекомендовать, а заставить

То, что запрет на экспорт введён не будет — было очевидно и понятно с самого начала, говорит президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Если запретить только товарный бензин — проще начать экспортировать сырьё, а это привело бы к снижению уровня производства и падению биржевой реализации — ведь нормативы привязаны к производству. Если запретить более широкий перечень, то это ставит под угрозу многие НПЗ, которые экспортируют нетоварные нефтепродукты. Вряд ли правительство пошло бы на этот шаг. В целом такая мера, как запрет на экспорт бензина — это, скорее, «страшилка» для нефтекомпаний. Павел Баженов президент Независимого топливного союза президент Независимого топливного союза

По словам Баженова, ключевым ценовым индикатором оптового рынка является биржевая цена. Соответственно, повлиять на опт очень просто — нужно увеличить поставки бензина на биржу. Правительство приняло решение повысить минимальный порог продажи бензина на бирже с 11% до 12%. Но этого явно недостаточно, уверен президент НТС. Исторически в среднем через биржу проходило 18% от произведённого объёма, максимально — 25%. Все разговоры о повышении на 1% — это просто смешно, подчёркивает Баженов.

По его словам, задача регулятора — сделать так, чтобы крупные игроки вели бы себя на рынке конкурентно, поэтому реализация в 25% по нормативу в данном случае не выглядит драконовской мерой. Да, это решение не в формате «рекомендовать», а именно в формате «заставить» нефтяные компании увеличить продажи на бирже.

Конечно, неправильно заставлять хозяйствующие субъекты делать что-то вопреки экономическому смыслу, но в текущих условиях, чтобы потушить пожар, нужны именно радикальные (пусть и временные) меры, — сказал эксперт NEWS.ru.

На топливном рынке самый настоящий кризис, 60% его инфраструктуры находится за гранью рентабельности. А всё, что мы имеем — это предвыборный популизм и обещания властей «сдержать цену любой ценой», указывает Баженов. К слову, Александр Новак уже заявил, что в случае ухудшения ситуации на рынке правительство всё-таки введёт запрет на продажу бензина.

По мнению аналитика ФГ «ФИНАМ» Сергея Кауфмана, озвученные на совещании меры не имеют самоцелью снижение стоимости бензина в рознице.

Основной проблемой являются высокие биржевые цены, которые приводят к убыточности многих независимых АЗС и давят на розничные цены, — поясняет эксперт.

Согласно его прогнозу, на фоне действий правительства, завершения сезона отпусков, окончания ремонта ряда НПЗ и небольшой коррекции мировых цен на нефть биржевые цены на бензин в ближайшие месяцы могут снизиться на 5–10%. Для розничных цен это означает рост темпами инфляции или немного ниже, добавляет он.

Евгений Самарин/РИА Новости

Существует высокая вероятность относительного замедления роста биржевых и розничных цен бензина, сказал NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. С начала года розничные цены АИ-95 уже выросли примерно на 6% — с 48 до 50,8 рубля за литр. Но это не предел. К концу года их рост опередит потребительскую инфляцию, считает эксперт, но не превысит 11–13%.