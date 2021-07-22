Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не повлияет на потребителя

Рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на заправках и на конечного потребителя в целом. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. Его слова приводятся на сайте Минэнерго.

Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера «демпфирующий механизм», благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен, — отметил министр.

Кроме того, при реализации бензина на внутреннем рынке поставщики стараются придерживаться уровня цен, который не превышает инфляцию. Также на стабилизацию биржевых показателей повлияет и завершение планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах к концу месяца, так как значительно увеличится объём производства, сообщает Шульгинов.

Если же рекордные цены на бирже сохранятся в ближайшее время, то уже на следующей неделе начнёт действовать механизм запрета на экспорт бензина. Также прорабатывается вопрос соглашений с нефтяными компаниями, которые будут регулировать объём и уровень оптовых цен, а также увеличения биржевых нормативов реализации бензина на 15%, заключил министр.

Ранее биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 снова обновили исторические максимумы. Теперь цена за АИ-95 составляет 59,85 тыс. рублей за тонну.