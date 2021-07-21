Цены на бензин в России достигли исторического максимума

Биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 снова обновили исторические максимумы. Теперь цена за АИ-95 составляет 59,85 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Отмечается, что цена на топливо марки АИ-95 за сутки выросла на 0,6%. В свою очередь был побит определённый рекорд, когда 3 июля 2020 года цена за нефть составляла 59,78 тыс. рублей за тонну, отмечается в официальных данных.

В свою очередь цена на АИ-92 обновляет свой исторический максимум уже несколько дней подряд. В частности, на сегодняшний день стоимость тонны топлива составила 57,06 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что топливный союз оценил возможность снижения цен на бензин. Не только укрепление курса рубля поможет снизить цену на бензин. Экспортирующие компании получают валютную выручку и зависят от изменения курса.