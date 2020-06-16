Пушков предрёк ссору между США и Германией из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/696a67fa-afdd-11ea-b370-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/Global Look Press

Разногласия между Соединёнными Штатами и Германией всё более обостряются, и споры из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» чётко продемонстрировали это. Однако в Бундестаге многие выступают за завершение проекта и считают недопустимыми санкции США, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

По его мнению, в ФРГ всё больше понимают необходимость защищаться от такого давления.

«Уставшему гегемону» не хватает влияния побудить Берлин отказаться от проекта, а грубое давление раздражает, — написал Пушков в Twitter.

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При этом, отметил сенатор, МИД Германии ставит вопрос шире и называет действия американских политиков грубым посягательством на энергетическую безопасность Европы и суверенитет Евросоюза. Пушков отметил, что уготовленная Штатами для союзников доктрина «ограниченного суверенитета» уже не воспринимается как нечто безусловное.

Сенатор также напомнил, что в ФРГ экстерриториальные санкции США уже называли неприемлемыми. А в бундестаге, по его словам, и вовсе обвинили Соединённые Штаты в «двойной морали», так как наконец-то заметили, что США «закупают нефть у русских».

В последнее время Америка всё настойчивее стремится заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

В МИД РФ в свою очередь уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Владимира Титова, в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, которые это топливо закупают, в том числе Германия.

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Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Ранее глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст высказал мнение, что непосредственным ответом на санкции Соединённых Штатов в отношении подрядчиков газопровода должно стать введение Евросоюзом пошлин на американский сжиженный природный газ. Он заверил, что большинство депутатов парламента Германии выступает за завершение строительства газопровода.

Газопровод является не единственным спором США и ФРГ. Как ранее писал NEWS.ru, два государства поспорили и о роли американского контингента в европейской стране. Президент США назвал немецкие власти неплательщиками в НАТО, которые только и думают о том, чтобы как можно меньше денег платить в качестве членского взноса в Альянс. Он пригрозил сократить военный контингент в стране и перестать обеспечивать защиту от коварных россиян.

В ответ дипломаты ФРГ обвинили Дональда Трампа в том, что тот, разместив войска в Европе, преследовал собственные интересы. По мнению посла Германии в США Эмили Хабер, американские войска размещены в ФРГ вовсе не для защиты европейской страны, а для обеспечения трансатлантической безопасности и для демонстрации американской мощи в Африке и Азии