https://static.news.ru/photo/44d603d4-282b-11ea-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Глава комитета Государственного совета республики Алексей Черняк рассказал, что за первые девять месяцев 2019 года Крым получил более 2,5 млрд прямых налоговых поступлений от туристической отрасли.

Он подчеркнул, что речь идёт именно о прямых налогах и полученная сумма на 18% больше показателей прошлого года. Парламентарий привёл в пример данные по электронным транзакциям одного из банков в высокий сезон: так, с июня по август 2019 года, через сеть его терминалов прошло 32,6 млн платежей на сумму 25,5 млрд рублей, при этом 53% платежей пришлись на транзакции банков с материка, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru ранее, в Крыму торжественно встретили первый за пять лет поезд из Москвы. Состав «Таврия» прибыл на железнодорожный вокзал в Симферополе. Поезд преодолел расстояние в 2009 километров. На это ушло почти 33 часа. Всего на поезд было продано почти 900 билетов.