Росстат сообщил о росте цен на продукты с начала года

https://static.news.ru/photo/940a89da-b9f6-11eb-a3e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские производители пищевых продуктов с начала года повысили цены на 6,4%, производители промтоваров — на 13,8%. Об этом сообщили в Росстате.

Стоимость продуктов в апреле по сравнению с мартом выросла на 1,6%. В первом квартале рост цен на продукты составил 4,7%. По сравнению с апрелем прошлого года цены производителей повысились на 16%, — говорится в докладе Росстата.

В прошлом году рост цен на продукты был значительно ниже: в апреле по сравнению с мартом он составил 1,6%, за четыре месяца — 2,3%, а по сравнению с апрелем 2019 года стоимость продовольственных товаров увеличилась только на 0,3%.

Цены производителей промышленных товаров в апреле по сравнению с мартом выросли на 2,7%, по сравнению с декабрём 2020 года — на 13,8%, — следует из данных официальной статистики.

Более всего выросли цены на никелевые концентраты (+43,8%), на серу техническую газовую (+49%), на углеводороды газообразные, кроме природного газа (+37,7%) а также на прокат сортовой и катанку из нержавеющих сталей (+21,6%).

Ранее сообщалось, что в прошлом году в сфере агропереработки доходы от реализации выросли на 11%, а прибыли от продаж — на 20%. Только весной-летом 2020 года на фоне потребительской обеспокоенности сельхозпроизводители заработали не менее 11 млрд рублей дополнительной чистой прибыли. Средняя рентабельность продаж продовольствия производителями увеличилась на 1,5%. Из-за ажиотажного спроса агросектор в разгар кризиса чувствовал себя более чем уверенно, в некоторых организациях продажи выросли вдвое.