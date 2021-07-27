Производители предупредили о грядущем дефиците сигарет

Крупнейшие российские производители предупредили о возможной остановке выпуска продукции из-за нехватки сырья. Это связано с запретом Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави, пишет «Коммерсант».

Письмо с предупреждением направи л премьеру Мишустину исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов. Введение ограничений на поставки табака связано с обнаруженной в сырье многоядной мухи-горбатки. Однако, пишет Воронцов, заменить сорта табака из этих стран нечем, что неминуемо приведёт к остановке табачной промышленности России.

Глава совета по вопросам развития табачной промышленности также предупредил, что на рынок прекратится поступление основного объёма сигарет, в компании будут вынуждены оставить без работы десятки тысяч человек.

Воронцов отметил, что обнаруженный Россельхознадзором вредитель не опасен для табака, так как распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.

Ранее сообщалось, что продажа в России сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, с 1 июля 2021 года не допускается. Это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.