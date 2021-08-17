Производители фруктов попросили ограничить их ввоз из-за границы

Сразу несколько ассоциаций производителей фруктов обратились к правительству России с предложением ограничить ввоз импортных фруктов во время сбора и реализации отечественного урожая. По мнению экспертов, агропредприятия вынуждены конкурировать с иностранными производителями, что может привести к массовым банкротствам. Об этом пишет «Российская газета».

Представители ассоциаций сообщили , что большинству производителей важно продать часть выращенного урожая сразу после уборки, чтобы рассчитаться за дорогие кредиты и решить другие проблемы. Однако во время урожая в Россию активно ввозятся фрукты и ягоды по демпинговым ценам, тогда как российские фрукты остаются невостребованными. Господдержка садоводства покрывает не более 20% всех капитальных затрат, в то же время за рубежом этот показатель составляет 80%. Из-за этого прямые потери в период уборки составляют от шести до 29 рублей за килограмм продукции.

Члены Союза напомнили, что вопрос ограничения импорта в Россию иностранных фруктов обсуждался на правительственном уровне, в профильных министерствах и ведомствах, при подготовке «дорожной карты» ускоренного развития плодово-ягодной отрасли на 2020-2022 годы, однако так и остался нерешённым. Добиться расширенного производства фруктов и ягод, предусмотренного российской Доктриной продовольственной безопасности, в этих условиях также невозможно. Поэтому производители предлагают ограничить ввоз иностранных фруктов на время сбора урожая.

Часть экспертов считает, что искусственные ограничения в условиях высокой инфляции могут дестабилизировать потребительский рынок. Они напомнили, что несколько лет назад были введены жёсткие ограничения на импорт фруктов из Евросоюза: тогда российские садоводы пообещали обеспечить страну своими фруктами, но этого не произошло, зато цены существенно выросли. К тому же аналитики говорят о сокращении потребления фруктов в России из-за инфляции и падения покупательной способности, и никакой запрет ситуацию не исправит.

Решить проблему предлагается за счёт усиленной господдержки и роста субсидирования затрат со стороны государства. Также необходимо навести порядок в розничной продаже фруктов: часть маржи, которая сейчас уходит торговым сетям, закупающих продукцию по оптовым ценам, должна доставаться производителю.

Ранее о введении временных квот на импорт плодов попросили садоводы, рассказав о многочисленных трудностях в обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину. По их словам, себестоимость их производства растёт, в то время как отпускные цены уменьшаются, а кредитная нагрузка увеличивается. Параллельно с этим на российском рынке появились более доступные по цене фрукты и овощи из других стран.