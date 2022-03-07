Производитель косметики Estee Lauder объявил о закрытии магазинов в России
Сергей Попов
Сергей Попов
07:18, 08 марта 2022
Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press
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Американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Мы решили приостановить всю коммерческую активность в России, в том числе мы закрываем все наши магазины и торговые точки наших брендов, а также поставки для любого из наших ретейлеров в России, — говорится в сообщении.
В компании добавили, что сотрудникам, которые работают в России, будет выплачена компенсация и оказана необходимая поддержка.
Estee Lauder, наряду с производством собственной продукции, владеет примерно 30 косметическими брендами, товары которых продаются по всему миру. В список входят такие марки как Clinique, MAC, Tommy Hilfiger, DKNY и Jo Malone.
Ранее стало известно, что об уходе с российского рынка объявила компания Levi Strauss & Co, производящая джинсы Levi's. Кроме того, прекратить деятельность в РФ решили сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, компании Chanel и Procter & Gamble.