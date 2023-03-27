Профессор рассказал о значении сахалинских проектов для Японии Профессор Стрельцов: сахалинские проекты имеют принципиальное значение для Японии

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Сахалинские проекты имеют для Японии большое значение, так как в них были вложены огромные деньги, и именно поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о продолжении участия в них, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что для отказа от подобных достижений должна быть сильная мотивация.

Сахалинские проекты носят для Японии принципиально важный характер. Токио вложил в них большие деньги, а если брать исторический промежуток, то это огромный временной этап — с 70-х годов XX века по нулевые годы, когда эти начинания были запущены на полную мощность. Просто так отказаться от этих достижений нельзя, для этого необходима сильная мотивация, — пояснил профессор.

Участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» стратегически важно для Японии, так как обеспечивает гарантированный источник поставок нефти и газа. По словам Стрельцова, японская экономика получает практически все необходимое сырье при помощи импорта. Кроме того, власти Японии опасаются, что их место в сахалинских проектах займет Китай.

Второй момент связан с опасением японцев, что в случае их ухода на Сахалин придет Китай. Доли Mitsui и Mitsubishi получат китайские компании, а для Токио это как красная тряпка для быка, — уточнил профессор.

При этом востоковед отметил, что ожидать новых совместных проектов России и Японии не следует. Он пояснил, что позиция страны относительно России не отличается от западной.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил о продолжении участия страны в проектах на Сахалине. Он пояснил, что данное решение продиктовано необходимостью обеспечивать энергетическую безопасность страны.