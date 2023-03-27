Премьер Кисида раскрыл планы Токио в отношении проектов на Сахалине Премьер Японии Кисида: страна сохранит участие в энергопроектах на Сахалине

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Япония продолжит свое участие в энергетических проектах на Сахалине, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Он пояснил, что данное решение продиктовано необходимость обеспечения энергетической безопасности страны, передает РИА Новости.

В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них, — сказал глава японского правительства.

Кисида также добавил, что во второй половине прошлого года Япония снизила импорт российской нефти на 90%, а угля — на 60%.

Ранее в Токио назвали «крайне значимым» решение российских властей о передаче доли в размере 30% в новом операторе проекта «Сахалин-1» японской компании Sodeco.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Ему передаются права и обязанности уже действующего оператора «Эксон нефтегаз лимитед». Все имущество объединения, которое вел «Сахалин-1», переходит в собственность России.