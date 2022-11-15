В Токио оценили решение Москвы о передаче Японии доли в «Сахалине-1» Кабмин Японии назвал крайне значимым решение Москвы о передаче доли в «Сахалине-1»

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В Токио назвали «крайне значимым» решение российских властей о передаче доли в размере 30% в новом операторе проекта «Сахалин-1» японской компании Sodeco, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение кабмин России принял накануне.

Мы считаем данное решение крайне значимым с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны, — заявил секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Кроме японской компании, 20-процентрую долю в новом операторе получит индийская ONGC. Согласно решению российской стороны, обе компании будут обладать долями пропорционально тем, что принадлежали им ранее.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Ему передаются права и обязанности уже действующего оператора «Эксон нефтегаз лимитед». Все имущество объединения, которое вел «Сахалин-1», переходит в собственность России.