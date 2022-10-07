Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалин-1»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Соответствующий указ размещен на портале правовых федеральных актов.

Новому оператору передаются права и обязанности уже действующего оператора «Эксон нефтегаз лимитед», сказано в документе. Все имущество объединения, которое вел «Сахалин-1», переходит в собственность России. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

В начале сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россия ждет прояснения в ближайшее время ситуации вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-1» и возобновления его работы. В 2022 году добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась вдвое, а в настоящее время она остановлена совсем.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда заявил, что страна намерена сохранить доли национальных компаний в проекте «Сахалин-1». Так он прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями, в том числе в проекте «Сахалин-1».

Ранее сообщалось, что вариант консервации скважин проекта «Сахалин-1» не рассматривается. Ожидается возобновление его работы в ближайшее время.