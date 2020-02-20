https://static.news.ru/photo/86ea41f0-53d1-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в начале 2019 года число заключённых договоров долевого участия (ДДУ) в жилых домах резко увеличилось. Однако после того, как работа через эскроу-счета стала обязательной, продажи квартир на этапе застройки просели на 26%.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росреестра. По итогам ушедшего года продажи жилых и нежилых помещений в строящихся многоэтажках сократились на 1,7%. Всего в 2019 году заключено 783,1 тыс. ДДУ. Это, по данным издания, на 13,4 тыс. меньше, чем в 2018 году.

Резкий спад числа заключённых ДДУ начался после 1 июля. Тогда в России стало обязательным использовать эскроу-счета. Их ввели для защиты дольщиков от ненадёжных застройщиков. Строительные компании при этом обязали держать на них деньги покупателей квартир до их сдачи в пользование.

Как писал NEWS.ru, в прошлом году в Новой Москве впервые за семь лет сократился спрос на новостройки.