В России в начале 2019 года число заключённых договоров долевого участия (ДДУ) в жилых домах резко увеличилось. Однако после того, как работа через эскроу-счета стала обязательной, продажи квартир на этапе застройки просели на 26%.
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Резкий спад числа заключённых ДДУ начался после 1 июля. Тогда в России стало обязательным использовать эскроу-счета. Их ввели для защиты дольщиков от ненадёжных застройщиков. Строительные компании при этом обязали держать на них деньги покупателей квартир до их сдачи в пользование.
Как писал NEWS.ru, в прошлом году в Новой Москве впервые за семь лет сократился спрос на новостройки.
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