https://static.news.ru/photo/f3d05f92-5350-11ea-866e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году в Новой Москве впервые за семь лет сократился спрос на новостройки. Об этом сообщила компания «Метриум».

Отмечается, что раннее активность покупателей в Новой Москве возрастала семь лет подряд. В 2018 году спрос на новостройки вырос на 38% (28,8 тысячи заключённых договоров долевого участия (ДДУ)), в 2019 году он упал на 16% (4,1 тысячи договоров ДДУ).

Как сообщает «Лента.ру», причинами падения спроса стали снижение доходов населения, реформа долевого строительства (обязательный переход на эскроу-счета), которая привела к повышению ставок по ипотеке в конце 2018—начале 2019 года и росту цен на жильё. По итогам прошлого года года средняя стоимость квартиры на первичном рынке Новой Москвы составила 6,46 миллиона рублей.

Ранее в Совете Федерации предложили расширить меры поддержки многодетных семей и распространить льготную ипотеку на вторичное жильё, писал NEWS.ru. По существующему законодательству многодетные имеют право получить льготную шестипроцентную ставку только при покупке квартир в новостройках, а также на приобретение жилья на вторичном рынке в сельской местности на территории ДФО.