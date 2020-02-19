В 2019 году в Новой Москве впервые за семь лет сократился спрос на новостройки. Об этом сообщила компания «Метриум».
Отмечается, что раннее активность покупателей в Новой Москве возрастала семь лет подряд. В 2018 году спрос на новостройки вырос на 38% (28,8 тысячи заключённых договоров долевого участия (ДДУ)), в 2019 году он упал на 16% (4,1 тысячи договоров ДДУ).
Как
Ранее в Совете Федерации предложили расширить меры поддержки многодетных семей и распространить льготную ипотеку на вторичное жильё, писал NEWS.ru. По существующему законодательству многодетные имеют право получить льготную шестипроцентную ставку только при покупке квартир в новостройках, а также на приобретение жилья на вторичном рынке в сельской местности на территории ДФО.
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