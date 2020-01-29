https://static.news.ru/photo/02e5982c-4284-11ea-a484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации предложили расширить меры поддержки многодетных семей и распространить льготную ипотеку на вторичное жильё.

По существующему законодательству, многодетные имеют право получить льготную шестипроцентную ставку только при покупке квартир в новостройках, а также на приобретение жилья на вторичном рынке в сельской местности на территории ДФО.

Об необходимости усовершенствовать меры поддержки говорится в письме председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишет «Парламентская газета».

Сенатор предлагает рассмотреть возможность приобретения жилья в рамках данной программы для регионов Дальневосточного федерального округа на вторичном рынке жилья без оговорок на сельскую местность. Отмечается, что население Якутии фактически не может воспользоваться льготной ставкой из-за того, что в регионе отсутствуют новостройки.

Белоусов также предлагает распространить меры поддержки на жильё вторичного рынка для всех регионов.

Как писал NEWS.ru, в Государственную думу РФ Госсовет Республики Удмуртия внесён законопроект, позволяющий многодетным мужчинам досрочно выйти на пенсию.