Привязанные к прожиточному минимуму выплаты проиндексируют автоматически Министр Котяков: привязанные к прожиточному минимуму выплаты проиндексируют автоматически

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Привязанные к прожиточному минимуму выплаты россиянам будут проиндексированы автоматически. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он подчеркнул, что никаких специальных заявлений гражданам подавать не нужно. Его слова приводит РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая объявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с первого июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум.

Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется, - сказал Котяков.

Он пояснил, что с величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое главой государства решение позволит увеличить выплаты более чем для 15 млн россиян.

По словам министра, в результате индексации рожиточный минимум для трудоспособного населения в РФ составит 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль.

Как рассказали в пресс-службе министерства, величина прожиточного минимума позволяет определить размеры выплат вставшим на учёт в ранние сроки беременным женщинам, размеры выплат на детей до 17 лет, а также размеры федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине сообщило, что в правительстве согласовали индексацию минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. В середине марта президент Путин обращался к правительству с поручением разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, а также для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат.