Прибыль концерна Mazda в прошлом финансовом году упала на 81%

https://static.news.ru/photo/f39ba7d2-95b0-11ea-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

По итогам прошлого финансового года, завершившегося 31 марта 2020-го, чистая прибыль японского автомобильного концерна Mazda рухнула на 81%. Показатели упали до отметки в 12,13 млрд иен.

Также, исходя из обнародованного компанией годового отчёта, операционная прибыль тоже пошла на спад и снизилась на 47% — до 43,6 млрд иен.

Представители Mazda не стали делать прогнозы по прибыли за 2020 финансовый год.

Сделать прогноз по финансовым результатам на текущий финансовый год является затруднительным из-за ситуации с новым коронавирусом, — передаёт сообщение концерна ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавируса может спровоцировать массовую остановку выпуска машин на заводах в РФ. Такого мнения придерживаются эксперты и участники рынка.

С 24 марта о приостановке на две недели заявили Volkswagen и группа PSA. Их потери оцениваются в 10–11 млрд и 2 млрд рублей соответственно