https://static.news.ru/photo/80126c70-6e2c-11ea-ac88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пандемия коронавируса может спровоцировать массовую остановку выпуска машин на заводах в РФ. Такого мнения придерживаются эксперты и участники рынка.

С 24 марта о приостановке на две недели заявили Volkswagen и группа PSA. Их потери оцениваются в 10–11 млрд и 2 млрд рублей соответственно, пишут «Известия». Другие автоконцерны также рассматривают негативные сценарии, к маю ситуация может усугубиться.

Volkswagen заявил о нехватке компонентов, поставляемых с заводов ЕС. Предприятие в Калуге приостанавливает работу до 10 апреля. На этот же срок прекращается контактная сборка группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. В случае необходимости вынужденные каникулы могут быть продлены.

В Калуге собирают три модели — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В Нижнем Новгороде — Skoda Octavia и Kodiaq. Сотрудники заводов отправлены в оплачиваемые отпуска.

Об угрозе прекращения производства заявили в группе Sollers (УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers). Но там причиной называют резкое падение спроса на авто на фоне коронавируса.

Пока в штатном режиме работают «АвтоВАЗ» и Nissan. До конца апреля обеспечен компонентами «КамАЗ».

Продажи новых автомобилей в марте и апреле будут идти по ценам прошлого года, но уже в мае-июне стоит ожидать резкий провал, считают эксперты. В Европе пик распространения коронавируса ещё не пройден, то есть ситуация может ухудшиться и остановка заводов может быть продлена.

Падение продаж прогнозируется на 10% при благоприятном сценарии, при неблагоприятном — до 30%. В последнем случае всей автомобильной отрасли РФ грозят миллиардные убытки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японский автоконцерн Nissan остановил производство на заводе в Барселоне и прервал рабочие контракты с тремя тысячами сотрудников из-за пандемии. Компании пришлось пойти на такой шаг из-за ограничений на перемещение людей и в связи с перебоями в поставках комплектующих для производства автомобилей.