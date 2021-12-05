Глава ВТБ Костин: показатель инфляции в России не будет двузначным

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Предпосылок для обвала рубля под Новый год не наблюдается, рассказал агентству ПРАЙМ директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. По мнению эксперта, чтобы вышел неприятный сюрприз, должно произойти потрясение уровня пандемии и падения цен нефтяных фьючерсов ниже нуля, однако это крайне редкое явление.

Мы не ждём неприятных сюрпризов от рубля под Новый год, — заявил собеседник агентства. Кузин отметил, что россияне по привычке следят за нефтяными котировками, даже если не разбираются в рынке,...