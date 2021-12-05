Глава ВТБ Костин: показатель инфляции в России не будет двузначным
Костин: инфляция в России может достигнуть отметки 8%, но двузначных цифр не ожидается
Софья Купервасер
Софья Купервасер
22:46, 05 декабря 2021
Андрей КостинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Инфляция в России может достигнуть отметки 8%, но двузначных цифр не ожидается, сообщил глава Банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, деньги стали дороже, но и ставки по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят средства в банках, «больше получат».
Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползём до двузначной цифры, — заявил Костин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Ранее стало известно, что недельная инфляция в России достигла максимума с начала июля. Росстат сообщил, что с 23 по 29 ноября она увеличилась до 0,46%. Одной из причин такой динамики ведомство назвало «резкий предновогодний рост цен» на туристические поездки в Турцию. Они подорожали сразу на 55,18% после 4,69% неделей ранее. С начала года стоимость путешествий в эту страну выросла на 89,3%.