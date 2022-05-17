Президент Renault прокомментировал передачу российских активов Президент Renault Сенар назвал «тяжёлым решением» передачу российских активов

Жан-Доминик Сенар / Фото Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Президент французской автомобильной группы Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что решение о передаче российских активов компании было трудным. При этом он в эфире японского телеканала NHK назвал его одновременно и «лучшим для защиты своих 45 тысяч работников».

Это было очень тяжёлым решением, но мы не знаем, когда будут сняты экономические санкции [с России]. Это — лучшее решение для защиты 45 тысяч наших работников на период, когда заводы остановлены, — подчеркнул президент Renault.

Соглашение о передаче российских активов Renault подписало 16 мая. На долю французского автопроизводителя приходилось почти 68% акций в совместном предприятии с Ростехом, которое владеет АвтоВАЗом.

Ранее стало известно, что утром 16 мая правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил Минпромторг.