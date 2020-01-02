https://static.news.ru/photo/cda5c454-2daa-11ea-903a-fa163e074e61_660.jpg Кириакос Мицотакис, Никос Анастасиадис и Биньямин Нетаньяху Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что Восточносредиземноморский газопровод (EastMed pipeline) послужит энергетической безопасности Евросоюза. По его словам, подписание соглашения Кипром, Грецией и Израилем свидетельствует о том, что их сотрудничество достигло той зрелости, которая позволяет продвигать проекты, имеющие геополитическую ценность.

Свою оценку EastMed Анастасиадис дал 2 января в Афинах на церемонии подписания документа. Вместе с ним в мероприятии участвовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подписи под соглашением о строительстве EastMed 2 января в Афинах поставили министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия. Однако дата пока не определена.