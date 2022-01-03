Токаев призвал требующих снизить цены на газ демонстрантов к диалогу

Жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста с требованием снизить цены на газ, необходимо проявить готовность к диалогу, написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Созданной правительственной комиссии он поручил найти «взаимоприемлемое решение» в интересах стабильности республики.

В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране, — написал глава государства.

Токаев добавил, что правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы обеспечить порядок в стране. По его словам, митингующие должны проявить сдержанность и готовность к диалогу.

2 января жители города Жанаозен вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позднее подобные акции прошли в Актау. В ответ власти начали перекрывать дороги и отключать Интернет и мобильную связь, в том числе и в крупнейшем городе страны, бывшей столице — Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле».

С 1 января цены на автомобильный сжиженный газ повысились в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.