Президент «Деловой России»: основной запрос бизнеса сегодня — постоянство

https://static.news.ru/photo/ffa186ee-c5ea-11eb-8c07-96000091f725_660.jpg Павел Титов Фото: РИА Новости

Президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов в интервью NEWS.ru на ПМЭФ-2021 назвал основной запрос предпринимателей сегодня, оценил взаимодействие бизнеса, госструктур и общественных организаций, а также рассказал, что поможет выходу из тени интересантов.

— Позавчера была дискуссия по поводу основного запроса предпринимателей. На ваш взгляд, какой запрос у бизнеса сегодня?

— Если абстрагироваться от самого частого запроса — долгосрочное и недорогое финансирование, — то, мне кажется, если говорить про непосредственно предпринимателей, основной запрос — это постоянство, то есть чтобы правила игры не менялись. Зачастую это касается и экономической повестки, и налоговых манёвров. Да, конечно, мы приветствуем всегда улучшения, но зачастую, несмотря на обещанные шесть лет моратория, на изменения налоговых правил, это всё иногда меняется. Нам бы хотелось, я думаю, прежде всего стабильности для того, чтобы мы могли планировать не на год, не на два, а на 10 лет вперёд.

— Вы лично видите разницу между тем, что сегодня надо бизнесу, и тем, что об этом говорят те, кто за бизнес «отвечает»: госструктуры, общественные организации?

— В последнее время те лозунги, которые говорятся, на самом деле правильные. Прошлый год показал, что, когда правда было необходимо получить точку зрения бизнеса, правительство и пришло к общественным структурам. По сути, те пакеты поддержки, которые были выданы и в этом году, и в прошлом, написаны со слов «Деловой России» и других общественных организаций. Но, наверно, вопрос, скорее, не в том, на сколько они отвечают за бизнес, а в темпе и симметричности организации мер, которые должны поддерживать. Нам бы всегда хотелось этого быстрее.

Павел Титов pb_titov/instagram.com

— Административное давление и штрафы заставляют предпринимателей уходить в тень. А что, на ваш взгляд, заставит их выйти из тени?

— Отсутствие административных штрафов. Я так, конечно, пошутил чуть-чуть. На самом деле, упрощение регуляторики. Мы сейчас делаем колоссальный труд как страна, в виде регуляторной гильотины, но тем не менее часть абсурдов остаётся. Нам бы хотелось, чтобы у нас, как у бизнеса, просто сократились издержки на регуляторную нагрузку. Она высока, и я думаю, что не столько вопрос в налогах, сколько в регуляторике. И понятно, что это, конечно, не оправдывает такое ведение бизнеса, но тем не менее мы видим причины этого. То есть если у всех будут простые постоянные правила ведения своей деятельности, я думаю, что будет намного меньше интересантов уходить в тень.

— Часть предпринимателей говорит о тотальном крушении доверия власти и бизнеса. Есть ли какие-то пути решения данной проблемы?

— Я, если честно, не фаталист такой. Да, коммуникация зачастую нарушена. Да, бывает сложно. Но на самом деле я уверен, что частная инициатива и предпринимательство будут процветать в России.