Энергетик Правосудов: «Газпром» лишили возможности закачивать газ в Европу Энергетик Правосудов: национализация лишила «Газпром» возможности закачивать газ в ЕС

Фото Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с NEWS.ru угрозу отнять у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге, если он не будет заполнять его сырьём. По словам энергетика, правительство ФРГ лишило «Газпром» возможности закачивать газ в Европу, национализировав принадлежащие ему хранилища, включая и зальцбургское.

Сейчас Газпром лишили возможности управлять этими хранилищами, получается, что на данный момент мы можем продавать газ только на границе, без работы с конечным потребителем в ЕС напрямую. <...> И что с этим делать, не совсем понятно, — заявил главный редактор журнала «Газпром».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище «Хайдах», если компания не будет заполнять его сырьём, и напомнил о важности обеспечения энергоснабжения. В настоящее время названное хранилище в Зальцбурге пустует.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блокирующими ответные санкции России против 31 зарубежной энергокомпании, среди которых экс дочерние предприятия «Газпрома» в ЕС. По его словам, они больше не смогут участвовать в логистике российского топлива.