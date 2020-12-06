Председатель правления банка перечислил популярные схемы обмана инвесторов

https://static.news.ru/photo/be0be852-37ae-11eb-863a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала 2020 года более 3,5 млн россиян открыли счета на Московской бирже. Брокерский бизнес развивается и с ростом его популярности у населения активизируются мошенники.

Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч рассказал РИА Новости о популярных среди злоумышленников схемах обмана в этой сфере. По его словам, мошенники часто прикрываются именами известных на рынке брендов. В частности, они создают сайты-приманки, на которые выкладывают сканы лицензий крупных брокеров.

В социальных сетях аферисты заводят копии страниц инвестиционных компаний с поддельными разрешительными документами и логотипами. На этих страницах для достоверности размещают фотографии сотрудников и новости.

Также мошенники привлекают своих будущих жертв на бесплатные курсы инвесторов, на которых предлагают начать зарабатывать на фондовом рынке.

Получается что-то вроде пирамиды, где первое время могут даже выплачивать какие-то проценты, чтобы усыпить бдительность, — указал Салыч.

Ещё одна популярная уловка — склонение к участию в лотереях и конкурсах. Полученную награду затем предлагают инвестировать на выгодных условиях. Злоумышленник таким образом заручается доверием жертвы и приступает к выманиванию у неё денег под видом новых инвестиций.

Ранее NEWS.ru приводил рекомендации гендиректора Высшей школы современного образования Игоря Григорьянца по тому, как распознать признаки финансовой пирамиды.