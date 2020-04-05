Правительство запретило штрафовать за просрочку «коммуналки»

https://static.news.ru/photo/5e004814-775f-11ea-93a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Кабмин до конца года освободил население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление № 424.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. По словам собеседников, знакомых с содержанием постановления, документ также запрещает отключение потребителей за долги. О полной отмене платы ЖКУ речь не идёт, говорят они.

Взамен энергетики попросили господдержки: субсидирования ставок по кредитам и бюджетных гарантий для их привлечения, отсрочек по налогам и снижения страховых взносов. Или в качестве альтернативы предложили правительству отказаться от полной отмены штрафов и перейти только на адресную помощь.

Эксперты, опрошенные изданием, говорят, что в данной ситуации необходим компромисс. Нельзя все проблемы перекладывать только на ресурсоснабжающие организации, только на потребителей или только на государство. Например, в ряде зарубежных стран энергетики предлагают пострадавшим потребителям долгосрочные тарифные планы со сниженными ставками.

Как писал NEWS.ru, член комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов не исключил, что в России в период изоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса могут быть введены дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако, как заметил парламентарий, вариант с полной отменой оплаты не рассматривается. По словам Осипова, в данный момент субсидии доступны для льготной категории граждан. Также скидки возможны при условии, что оплата ЖКУ превышает 22% дохода семьи. На фоне введения режима изоляции Госдума уже отменила штрафы и пени за неуплату коммунальных услуг, заметил депутат.