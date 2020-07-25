Правительство выделит средства на детские выплаты

https://static.news.ru/photo/910d42ca-ce4e-11ea-9c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

Сообщение об этом появилось на правительственном сайте. Согласно ему, средства будут выделены Минтруду РФ из резервного фонда правительства. В свою очередь ведомство предоставит российским субъектам субсидии на софинансирование ежемесячной выплаты на ребёнка, передаёт RNS.

Принять проект распоряжения, — говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, эта мера позволит облегчить субъектам финансирование расходных обязательств при выплатах нуждающимся семьям с детьми.

По состоянию на начало июня 2020 года российские семьи с детьми получили более 555 млрд рублей в качестве дополнительной социальной поддержки. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что эта сумма сопоставима с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период. Министр добавил, что семьи продолжают обращаться за выплатами с помощью портала госуслуг.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне отреагировали на выплаты 10 тысяч рублей на детей в единый день голосования. То, с какой оперативностью деньги поступили на счёт, удивило пользователей Сети.